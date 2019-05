Atrasta reta fosilija ar laikā sastingušu zivju baru

FOTO: Nobuaki Mizumoto, Shinya Miyata and Stephen C. Pratt

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences”, katrs šāda zivju bara indivīds pārvietojas pēc diviem principiem: virzoties prom no tuvākajām zivīm un tuvojoties tālāk esošajām. Tādā veidā rodas vienots zivju pūlis.