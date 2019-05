Ģimenes dienas ceļvedis: teātri, koncerti, tirdziņi un saldumi!

Paralēli skatuves programmai, radošajās darbnīcās kopā ar bērniem veidosim skaistus papīra kronīšus, izgatavosim nozīmītes, krāsosim un zīmēsim vasaras sapņus, no koka klučiem būvēsim pilis, kuģus un mašīnas, kā arī izgatavosim interesantos un skanīgos marakasi. Pūtīsim ziepju burbuļus un spēlēsim aizraujošas spēles.

Pasākuma norises laiks: no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.0

Kalnciema kvartālā 1. jūnijā notiks ikgadējais bērniem un jauniešiem veltītais festivāls „DARI PATS”, kur ģimenes ar bērniem varēs iesaistīties vairāk nekā desmit izglītojošās aktivitātēs un izklaidēs. Šogad festivāla vadmotīvs ir “Bērni māca bērnus”, kur izceļam ne tikai jaunu mācīšanās formātu, bet arī sniedzam bērniem iespēju pašiem apgūt to, kas viņiem liekas vērtīgs un aktuāls. Paralēli notiks Kalnciema kvartāla iknedēļas zemnieku un amatnieku tirgus.

Līdzi ieteicams ņemt savus piknika groziņus, lai, atvelkot elpu no smiekliem, priekiem un dauzīšanās, varētu baudīt nesteidzīgas pusdienas pie dabas. Piknikošanu varēs papildināt ar gardumiem no vafeļu darbnīcas, saldumiem no “Laimas” un graudaugu pārslām “Milzu!”.