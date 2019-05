Elektropiegādes traucējumu dēļ pārtraukta elektrovilcienu kustība uz Saulkrastiem

Pētermane informēja, ka tuvākās stundas laikā LDz darbinieki plāno noņemt vienu no trim vadiem, kas uzkritis uz LDz kontakttīkla. Līdz ar to šajā līnijā varēs kursēt dīzeļvilcieni. Savukārt trīs stundu laikā "Sadales tīkla" darbinieki kontakttīklu plāno atbrīvot no vēl diviem augstsprieguma vadiem, kuri nav norauti pavisam, bet vēl ir savienoti ar augstsprieguma līniju. Pēc tam būs iespēja atjaunot elektrovilcienu kustību šajā posmā.