Savvaļas dzīvnieki nav tūristu izklaide! Eksotiskā biznesa ēnas puses

Maetamana ir tikai viens no daudzajiem ziloņu atrakciju parkiem tūristu iecienītajā Čhīanmai. Tūristu grupas kāpj laukā no autobusiem, uzrāpjas ziloņiem uz snuķiem un zibspuldzes zibšņu pavadībā tiek pacelti gaisā. Tūristi aizrautīgi vēro, kā vieni no gudrākajiem dzīvniekiem pasaulē mētā šautriņas un spārda lielas futbola bumbas.