Politologs: Četru "Saskaņas" deputātu izslēgšana no partijas ir mēģinājums viņus politiski neitralizēt

Viņš norādīja, ka "izslēdzēji" rēķinās ar ārkārtas vēlēšanām, tādējādi, lai izvairītos no "Baraņņika četrinieka" novirzīšanās no "Saskaņas" darbības plāna, vienkāršāk bija izslēgt viņus no partijas.