Jūtūbere Ilze Līkuma atklāj savu cīņu ar cukuru, kas nosēdinājis viņas vielmaiņu

“Gribēju parunāt par manām attiecībām ar junk food. Principā es neesmu burgeru, picu un citu brīnumu cienītāja, ne īsti tagad, ne arī iepriekš manī tas neraisīja aizkustinājuma asaras vai narkomānu cienīgu vilkmi. Lielākais “ļauninieks” manā dzīvē ir bijis cukurs un nespēja to lietot normāli, ierobežotos daudzumos. Cukurs ir interesants, tas ne tikai slēpās veselīgajās sulās, batoniņos un visādos citos brīnumos, bet tieši no tā rodas mistiskā BADA SAJŪTA. Tie, kuri zina, par ko es runāju, noteikti sapratīs, kāpēc es to uzrakstīju lieliem burtiem.