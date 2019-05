Kaljulaida: Attiecībās ar Krieviju vajadzīga stratēģiska pacietība, nepieļaujot atteikšanos no vērtībām

Balsstiesības Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā Krievijas delegācijai tika atņemtas 2014. gada aprīlī, reaģējot uz Maskavas agresiju pret Ukrainu, savukārt Krievija apturēja dalību asamblejā un 2017.gadā - arī savas iemaksas Eiropas Padomes budžetā, kuras veido aptuveni 7% no budžeta kopējās summas.

Maskava draudējusi izstāties no Eiropas Padomes, bet tad Krievijas pilsoņiem būtu liegtas tiesības iesūdzēt savu valsti Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kuras lēmumus Krievijas varas iestādes joprojām ievēro, tādēļ vairākas Rietumeiropas valstis iestājās par Krievijas atgriešanos EPPA.

"Ir svarīgi atcerēties, ka šo sankciju iemesls bija rupjš starptautisko tiesību pārkāpums no Krievijas puses," atgādinājusi Kaljulaida. "Un paraudzīsimies - 2019. gadā Krima joprojām ir okupēta. Kaujas Donbasā turpinās katru dienu. Ja raugāmies uz Krievijas uzvedību, arī prāva daļa Gruzijas teritorijas joprojām ir okupēta. Nekas nav mainījies. Un EPPA tagad spriež, vai atteikties no sankcijām, jo Krievija draudējusi izstāties no Eiropas Padomes, ja tās tiktu pagarinātas."