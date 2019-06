Biedrības var pieteikties bezdarbnieku iesaistei darbam sabiedrības labā

Pasākumā var iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbam sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, ja pasākuma īstenošanas vietu plānots izveidot kādā no minēto filiāļu apkalpošanas teritorijām - Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Talsos, Tukumā, Valmierā un Ventspilī.

NVA nevalstiskajām organizācijām palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā - ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā - no diviem līdz sešiem mēnešiem.