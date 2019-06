Ātrie virsbūves vaski steidzīgajiem

Garas pašrocīgas auto virsbūves vaskošanas stundas nu palikušas tikai entuziastu ziņā. Ierindas autovadītājam visu vajag ātri un tūlīt - vai nevajag nemaz. Vaskošanas funkcija pieejama gan automātiskajās, gan pašapkalpošanās mazgātavās, tomēr taupīgie un steidzīgie no šīs pozīcijas nereti atsakās.

Jāatceras, ka virsbūves vaskošana nav tikai izskata jautājums. Autovaska kārtiņa notušē mikrobojājumus, piešķir spīdumu un aizsargā krāsojumu no apkārtējās vides iedarbības. Lai vilks būtu paēdis un kaza dzīva, Turtle Wax radījis jaunu ātro vasku līniju, kurā pieejami podukti ar atšķirīgām cenām un pielietojumu, bet līdzīgu mērķi.

Rietumeiropā plašu popularitāti iemantojis izsmidzināmais ātrais vasks Wax It Wet. Jau pats produkta nosaukums norāda uz lietojuma veidu. Tas izsmidzināms uz vēl mitras, tikko nomazgātas virsbūves. Instrukcijā gan minēts, ka labākam rezultātam ieteicams apstrādāt virsmu ar mikrošķiedras lupatiņu, taču tas nav obligāti. Mitrumu atvairoša ūdens repelenta tehnoloģija pati tiek galā ar mazgāšanas ūdens paliekām, un pēc nožūšanas automašīna iegūst tūlītēju spīdumu. Wex It Wet ātrā vaska 500 ml iepakojums maksā mazāk par sešiem eiro, līdz ar to iespējams ietaupīt laiku un naudu automazgātavā.