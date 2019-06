Latvijas 3x3 basketbolisti izcīna Pasaules tūres posma sudraba medaļas

Ar trešo numuru izliktā Latvijas komanda finālā ar 14:21 piekāpās turnīra pirmajam numuram un pasaules ranga līderei "Novi Sad" no Serbijas.

Sestdien turnīra pirmajā mačā Latvijas komanda ar 21:17 pieveica ar 13.numuru izlikto "Wst Melbourne" no Austrālijas. Savukārt otrajā mačā par pirmo vietu C grupā Latvijas vienība sīvā cīņā ar 16:18 piekāpās "Gagarin" no Krievijas, kas izlikta ar sesto numuru.