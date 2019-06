Premjers par kandidātu eirokomisāra postenim uzskata Valdi Dombrovski, JKP vēlas to vēl apspriest

"Tas bija mūsu ierosināts kandidāts, bet mēs nekad to neesam uzskatījuši, ka viņš būtu mūsu partijas pārstāvis kādā no amatiem. Mēs uzskatījām, ka viņš ir labākais iespējamais kandidāts, par ko ir iespējams vienoties un par ko ir pietiekoši daudz argumentu citām koalīcijas partijām viņu atbalstīt," sacīja Raivis Dzintars.

"Mūsu redzējums bija, kurš iegūst Eiroparlamenta vēlēšanās.. Piedāvāt visiem vienoties par to, kurš no koalīcijas partijām iegūst labāko rezultātu Eiroparlamenta vēlēšanās tā arī virza savu komisāru. Ja par to būtu vienojušies, tad tas pavisam noteikti būtu Dombrovskis. Bija no partijām tāds klusums un neatsaucība, nu tagad mēs pārrunāsim šo jautājumu pirmdien," tā Dzintars.