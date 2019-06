Ošs ar vārtiem palīdz "Xamax" neticami atspēlēties un nosargāt vietu Šveices superlīgā

Lai cerētu uz vietas saglabāšu superlīgā "Xamax" komandai bija jāgūst vēl vieni vārti un tas arī izdevās - 72.minūtē Trēns no aptuveni desmit metriem netraucēts panāca 4:0 jeb neizšķirtu divu spēļu summā. Pamatlaika pēdējā minūtē pretinieku uzbrucējs no tuvas distances sita pāri viesu cietoksnim, neizmantojot iespēju izraut uzvaru divu spēļu summā, līdz ar to atbildes spēle turpinājās pagarinājumā.