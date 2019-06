Neiestājas grūtniecība? Iespējams, pie vainas ir mioma

Dzemdes mioma ir visbiežāk sastopamais labdabīgais reproduktīvās sistēmas audzējs sievietēm. Tā var skart līdz pat 50% sieviešu, turklāt daļa par miomu nemaz nenojauš, jo pusē gadījumu mioma norit bez simptomiem. Taču mioma var radīt arī virkni nepatīkamu sūdzību un būt viens no iemesliem, kas kavē grūtniecības iestāšanos. Par to, kāda ir miomas saistība ar neauglību un kādas ir mūsdienīgas ārstēšanas iespējas, tostarp medikamentozas, stāsta ginekoloģe Liāna Gavare.

Kaut arī mioma skar katru otro sievieti, joprojām nav izdevies noskaidrot, kas tieši to izraisa. Ir zināms vien fakts, ka miomas veidošanās ir atkarīga gan no estrogēnu, gan progesterona ietekmes. Taču diemžēl mioma var attīstīties arī sievietēm ar līdzsvarotu hormonu līmeni. Viens no riska faktoriem varētu būt liekais svars, jo tauku šūnas satur ļoti daudz estrogēna receptoru. Tomēr nav pētījumu, kas šo faktu viennozīmīgi apstiprinātu, jo ne visām sievietēm ar lieko svaru veidojas miomas. Pastāv arī versija, ka mioma var tikt pārmantota ģenētiski, tomēr arī šis riska faktors pētījumos nav pierādīts kā noteicošais miomas attīstībā. Visbiežāk sievietēm miomas veidojas vecumā no 35 līdz 55 gadiem, taču laiku pa laikam tiek atklātas arī gados jaunām sievietēm. Pēc menopauzes iestāšanās miomas mezgli parasti samazinās.