Liepājas teātris sezonu noslēgts ar iestudējumu "Ķiršu dārzs"

“Ķiršu dārzs” – tas ir stāsts par aizejošo laikmetu un neizbēgamo progresu; par zudušo paaudzi – muižniekiem un viņu dzīvesveidu, kas varētu būt ideālā harmonija starp materiālo pasauli un garu, tradīcijām un attīstību, dabu un cilvēku. Un tomēr izrādās utopija, no kuras tik grūti atvadīties…

“Šī ir viena no tām autora lugām, kuru vismaz pēc nosaukuma atpazīst lielākā daļa skatītāju, līdz ar to arī par lugas tēliem mūsu iztēle jau ir saveidojusi savu personisko mītu. Tad nu šie rēgi līdīs ārā no putekļainām pažobelēm, lai vēl vienu reizi satiktos un paklimtu kopā pa ķiršu dārzu, kurš kārtējo pēdējo reizi uzziedēs,” režisore papildina.