"Bon Jovi" Tallinā pulcē 40 000 klausītāju

2. jūnijā daudzi nostalģiskās stadionu rokmūzikas grupas "Bon Jovi" fani devās uz Tallinu, kur Dziesmu svētku estrādē turnejas "This House Is Not For Sale" (Šis nams nepārdodas) ietvaros koncertu sniedza Ņūdžērsijas lepnums – grupa "Bon Jovi". Aplūko foto no koncerta!