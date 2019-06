Koris "Sõla" gūst panākumus Francijā

Konkurss notika no 31. maija līdz 2. jūnijam, tam bija trīs kategorijas - obligātā, brīvās izvēles un renesanses. Konkursā piedalījās astoņi kori no astoņām valstīm - Igaunijas, Indonēzijas, Kolumbijas, Islandes, Slovēnijas, Spānijas, Horvātijas un Latvijas.

Uz finālu tika izvirzīti četri kori - koris “Sõla”, “Batavia Madrigal Singers” no Indonēzijas, kuri ir divreiz uzvarējuši absolūtajā "Grand Prix", “E Stuudio” jauniešu koris no Igaunijas un “El Léon de Oro” no Spānijas, kura goda diriģents no 2017. gada ir britu diriģents un muzikologs Pīters Filipss.