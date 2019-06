Jenny May pēc ilgākas pauzes atgriežas ar ugunīgu singlu

Ģimene, bērni un izpratne par visumu mainās. Tas ir kā izdzīvot jaunu grāmatu, dzīvot pēc tās un saprast to no jauna. Bet man patīk atskatīties uz to delverīgo dzīves periosu, ne reti arī tagad daru dullas lietas un novērtēju to, kas man dots,” tā Jenny May.