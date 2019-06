"X Faktora" žūrijai pievienojas Marats no "Musiqq"

“X Faktors ir liels un vērienīgs projekts visā pasaulē, un nu jau arī divas sezonas Latvijā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi Latvijas mūzikas tirgus attīstībai. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ es piekritu piedalīties šovā. Turklāt šovs nozīmē iespēju arī man izkāpt no savas komforta zonas, jo vēlos ieraudzīt talantus, kas ikdienas ir līdzās tepat Latvijā, smelties iedvesmu un, protams, palīdzēt ar savu pieredzi.”

Marats būs gan žūrijas loceklis, gan arī mentors komandai, kas potenciālajiem dalībniekiem sniedz lielākas iespējas nokļūt uz šova skatuves, jo turpmāk šovā būs četras dalībnieku kategorijas - vokālās grupas, 25+, meitenes vecumā no 16—25 un puiši vecumā no 16 — 25. “Savā komandā īpaši aicinu jauniešus, kurus interesē mūsdienīga mūzika, reps, hiphops, kā arī jauniešus, kas paši komponē mūziku un raksta dziesmu tekstus, jo atrast kādu, kas to darīs tavā vietā, ir ļoti sarežģīti,” tā Marats.