Ieva Brante pārsteidz, daloties ar kadru, kurā redzama pilnībā kaila

My morning after 🔥 #activeday #kangoojumpsbalticsfestival2019 #KangooJumpsRiga #KangooJumps #allday 🤗 #alldayallnight #mysport ❤ #activelifestyle #sportmakeyoustronger #cardio 👌 #powergirl #powerjump #jumpandsmile 😍 #healthyandbeauty 🌸 #healthysport 😎 #activetime #strongissexy 💋 #kangoojumpsRiga 🤩 @adomaslatakas @vitalijkolbasnik @rutelerupeikiene @medinadaina @kangoojumpsofficial #BalticFestival2019 🔥💯

A post shared by Ieva Brante (@ieva.brante) on May 12, 2019 at 7:07am PDT