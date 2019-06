Robežšķērsošanas vietas "Terehova" rekonstrukcijas darbu laikā būs izmaiņas satiksmes organizācijā

Būvniecības darbu veikšanas laikā no šā gada jūnija līdz novembrim plānots slēgt trīs transporta joslas katrā virzienā - trīs Latvijā iebraucošā transporta joslas un trīs no Latvijas izbraucošā transporta joslas.

No šā gada decembra līdz nākamā gada aprīlim plānots slēgt pa divām joslām katrā virzienā, bet no 2020.gada maija līdz septembrim - trīs joslas Latvijā iebraucošajam transportam un divas - izbraucošajam transportam.

Pēc Krievijas Federālā muitas dienesta vēstītā, no 2019. līdz 2021.gadam ir plānots veikt arī robežšķērsošanas vietas "Burački", kas atrodas pretī Latvijas pusē esošajai "Terehovai", infrastruktūras modernizācijas darbus. Būvniecības darbu laikā jārēķinās ar robežšķērsošanas vietas caurlaidības samazināšanos.

Modernizācijas pirmo posmu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām, kopējam ieguldījumu apmēram veidojot 7,72 miljonus eiro. No tiem 3,58 miljoni eiro ir Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums, no kā 90% saņemti no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas, savukārt 4,14 miljoni eiro ir valsts budžeta finansējums.