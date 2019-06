Austrumu slimnīcai izdevies par 67% samazināt zaudējumu apmēru

Pēc slimnīcas pārstāvja paustā, detalizēti iedziļinoties un pārskatot noslēgtos līgumus, regulāri kontrolējot visu tehnisko sistēmu darbību, samazināti izdevumi par remontdarbiem, komunālajiem un saimniecības izdevumiem. Tikmēr medicīnas aparatūras un apkopes izdevumi samazinājušies saistībā ar investīcijām jaunās iekārtās, bet datortehnikas apkopes izdevumi - saistībā ar kārtridžu uzpildi to nomaiņas vietā.

Slimnīcai izdevies arī pārskatīt daļu līdzšinējo veselības pakalpojumu tarifu, nodrošinot to atbilstību faktiskajām izmaksām. Vilcāns skaidroja, ka līdz ar to no šī gada janvāra palielinājies valsts finansējums stacionārās un ambulatorās palīdzības sniegšanai.