Pasaules boksa sensācija Ruiss: Visi apšaubīja manas spējas

29 gadus vecais Ruiss sestdien Ņujorkā sarūpēja vienu no pasaules boksa lielākajām sensācijām - pirms cīņas uz papīra būdams absolūts pastarītis, viņš septītajā raundā ar tehnisko nokautu pieveica britu Entoniju Džošua.

"Jau no sākuma visi apšaubīja manas spējas, it īpaši pirms šīs cīņas, bet šeit es esmu - pirmais meksikānis kā pasaules smagsvaru čempions," gandarījumu pauda Ruiss, kurš par Džošua pretinieku kļuva vien mēnesi pirms dueļa, jo iepriekš plānoto britu sāncensi Džerelu Milleru no ASV pieķēra dopinga lietošanā.