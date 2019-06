Aminata Kiprā kārdina dzeltenā bikini

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Jun 2, 2019 at 12:33pm PDT

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Jun 1, 2019 at 10:26pm PDT

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Jun 2, 2019 at 8:29pm PDT

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Jun 3, 2019 at 3:47am PDT

A post shared by AMINATA (@aminata_savadogo) on Jun 3, 2019 at 3:55am PDT

Jaunā, nesteidzīgā dziesma "Catching the Headlights" ir Aminatas atgriešanās tajās sajūtās, kādas viņā mājoja savu pirmo skaņdarbu rakstīšanas laikā. "Tolaik es nedomāju par to, ka manām dziesmām jāiekļaujas rāmjos, formātos vai kādā noteiktā žanrā," atminas Aminata. "Šī nav vienkārši dziesma, bet sajūtas, kas saliktas kopā un tad ierakstītas studijā. Dziesma ir par eiforijas stāvokli, kāds var būt, kad esi kopā ar īsto cilvēku. Kad vari atslābināties un ļauties saplūst ar savu mīļoto."

Šogad Aminata plāno izdot savu trešo albumu, un "Catching the Headlights" attiecīgi ir trešais tā singls, kas seko pērn klajā nākušajiem "Zero Love" un "Don't Talk About It". Pirmie divi dziedātājas soloalbumi - "Inner Voice" un "Red Moon" - guvuši labus panākumus gan Latvijā, gan ārzemēs, kas dod Aminatai iedvesmu strādāt vēl neatlaidīgāk un drosmīgāk.