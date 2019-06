"Dzeja bez robežām"

Dzejas lasījumos Kaņepes Kultūras centrā piedalīsies festivāla autori no Latvijas ––Daina Sirmā, Katrīna Rudzīte, Aivars Madris, Kirils Ēcis. Autori no Baltkrievijas – Andrejs Hadanovičs, Uladzjs Ljankevičs, Voljga Gronska. Autori, kas pārstāv krievu valodu ––Semjons Haņins no Latvijas, Andrejs Seņ-Seņkovs, Natālija Sanņikova no Krievijas un Fjodors Svarovskis no Melnkalnes. Autors, kas pārstāv lībiešu valodu - Valts Ernštreits. Pie atdzejojumiem strādājuši dzejnieki no Latvijas - Einārs Pelšs, Dmitrijs Kuzmins, Vasiļijs Karasjovs.