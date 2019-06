Kad pamosties guļamistabā

Pirmos Mārtiņa centienus ievēroju jau 2017. gadā, kad TVNET publicēju viņa projekta "NeimoM" pirmo singlu "On My Way". Dziesma balstījās uz gaisīgas sintezatora tēmas, astoņdesmito gadu bungmašīnas bīta, un paša Mārtiņa dziedājums, lai arī vienkāršs un monotons, pievērsa uzmanību ar savu svaigo, laikmetīgo skanējumu. Pasaulē šāda izplūdusi indīpopa mūzika aktuāla jau vairākus gadus - no garmatainā Filadelfijas jaunekļa Kurta Vaila (Kurt Vile) līdz Arielam Pinkam un Portlendas italo-disko kolektīvam "Chromatics".

Video: "NeimoM "On My Way"

No guļamistabas projekta "NeimoM" (acīmredzot nosaukums sakombinēts no vārda un uzvārda) pakāpeniski sāka pārtapt par koncertējošu grupu, pirmās ugunskristības piedzīvojot Ikšķiles jauno grupu festivālā "Gaisa trīce". Vēlāk grupa ieguva 2. vietu arī Latvijas Universitātes jauno mūzikas grupu konkursā "Hadrons", kas pavēra durvis tālāk jau uz lielākām skatuvēm.

Pagājušā gada izskaņā izdotais debijas albums "Juku gadi" ir gana solīds, bet vēl līdz galam nenofokusēts ieraksts - šeit ir gan sintpops, gan šūgeizs, gan softroks, turklāt dažas dziesmas ir angļu, bet dažas latviešu mēlē.

Angliskie skaņdarbi, protams, raisa asociācijas ar veselu plejādi pēdējā gadu desmitā dzirdētiem indīmūzikas ierakstiem ("Real Estate" u.c.), savukārt atsevišķas latviski ieskaņotās dziesmas ar viegli nihilistisko (labā nozīmē) Neimaņa dziedājumu droši liekamas blakus klasiķu NSRD ("Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca") astoņdesmito gadu ierakstiem, kā arī Vaidavas sintpopa grupas "Kasetes" nesenākajiem ierakstiem.

«NeimoM» FOTO: publicitātes

Albuma dažādos noskaņojumus pats Mārtiņš Neimanis skaidro šādi: "Albums iezīmē kādu periodu no manas dzīves, un tas sastāv no atmiņām, pārdzīvojumiem, novērojumiem un ikdienas. Bet tas nav konceptuāls albums. Katra dziesma ir atšķirīga, un katrai ir savs vēstījums, bet visu kopumā caurstrāvo ticība tam, ka viss nokārtosies.”

NeimoM "Juku gadi" FOTO: publicitātes

Blakus pagājušogad izdotajam, "Austras" balvu ieguvušajam grupas "Polifauna" albumam "You Look Like A Lost Soul", "Jāņa Runģa klātbūtnei" un grupas "Plenērs" debijas ierakstam "Juku gadi" ir viens no muzikāli un saturiski interesantākajiem pēdējo gadu debijas albumiem Latvijas indīmūzikā.

Šobrīd projekts attīstījies līdz grupai četru cilvēku sastāvā – Mārtiņš Neimanis (vokāls, ģitāra, taustiņi), Jānis Kašs (ģitāra), Sandis Elsts (bass) un Ansis Mežsargs (bungas). Kādā intervijā Neimanis atklājis, ka ar jaunajām dziesmām attālināsies no sintpopa skanējuma un dosies vairāk rokmūzikas virzienā. Ar interesi sekosim...

Noklausies albumu.

Juku Gadi by NeimoM

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par materiāla saturu atbild Jānis Žilde.