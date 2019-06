Sarunas turpinājās četrus mēnešus, no septembra līdz decembrim. Iveta saka, ka to laikā jutusies «kā pirmklasniece, kas skolas ēdnīcā nozagusi maizi». «Mēs iesniedzām pārskatus, bilances, motivācijas vēstules. Tikai pēc vairākiem mēnešiem – decembra sākumā saņēmām nodokļu labprātīgas nomaksas grafiku.»

Tātad parāds tika sadalīts termiņos 25. martā – dažas dienas pēc Kristīnes tikšanās ar VID Nodokļu pārvaldes direktori Daci Pelēko. Turklāt uzreiz bija jāsamaksā 30% no parāda. Kad grafiks parādu atmaksai tika izveidots, Kristīne, tāpat kā «Materia» saimniece, to ievēroja, bet, sedzot parādu, nespēja samaksāt tekošos maksājumus – līdz ar to kopējais parādu apjoms nemazinājās. «Tās bija beigas,» viņa nosaka. «Kienfield» nodokļu parādi šobrīd ir 21 tūkstotis eiro.

Par savu restorānu Kristīne sapņoja kopš 11 gadu vecuma, kad no savas dzimtenes Vācijas ieradās Latvijā. Viņa piedzima Minsterē, jo vecāki, aktīvi Latvijas brīvības cīnītāji, bija spiesti izbraukt no padomju valsts. «Pirmie trīs gadi Latvijā man bija grūti, jo izjutu kultūras atšķirības. Vācijā sabiedrība bija atvērtāka, pozitīvāka.

Kad Kristīne nolūkoja telpas pirmajam restorānam Torņa ielā, viņa visu darīja pati – kala no sienām apmetumu, lai piekļūtu senajam mūrim. Abos restorānos viņa pati veidoja interjeru, sastādīja ēdienkarti. «Tas viss bija manis izpausme,» saka Kristīne, skaidrojot, ka restorānu biznesā ir miljons sīkumu un nianšu, sākot no atbilstoša toņa un faktūras salvetēm un tualetes papīra, līdz svaigam, perfekti sagatavotam un šķīvī skaisti izkārtotam ēdienam. «Ieguldījumi visu laiku – ja neatnāk trauku mazgātāja, eju mazgāt traukus. Lai izjustu vidi, es strādāju kā viesmīle.»

No malas izskatās, ka viss ir skaisti – bizness iet no rokas, bet aiz tā slēpjas akrobāta cienīgi triki, lai izķepurotos.

«Diemžēl, komunkācija no VID puses ir smaga un parupja - to pavada ideja »Nemāki saimniekot? Pats vainīgs«. Kamēr nebūs uzstādījums, ka uzņēmēji Latvijai ir svarīgi, tāpēc būtiski panākt, lai viņi strādā, jo pretējā gadījumā nekā nebūs, tikmēr nekas nemainīsies,» saka Ieva Bruksle, Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes locekle, Eiropas ekonomiskās domas vēstures asociācijas biedre, Biznesa augstskolas «Turība» Komercdarbības katedras lektore.

Valstij jābūt interesei, lai uzņēmējs darbojas, jo no uzņēmuma bankrota neviens neiegūs -būs jauni bezdarbnieki, kas prasīs pabalstu. Dažreiz varbūt labāk, lai mazais uzņēmums vienkārši turpina darboties,» stāsta Bruksle, piemetinot, ka no uzņēmējiem ir dzirdējusi daudzas sūdzības. Bruksle atgādina, ka no uzņēmēju darbošanās ir atkarīgs viss - arī valsts aparāta darbinieku algas saistītas ar nomaksātajiem nodokļiem. «Ir svarīgi, cik atvērta, patīkama ir uzņēmējdarbības vide, vai tajā jaunajam uzņēmuma gribas ienākt ar prieku.» Diemžēl, pagaidām cilvēki redz, ka VID galvenais mērķis ir tikai iekasēt vairāk naudas, piemērot soda sankcijas, arestēt kontu. «Ko mūsdienās uzņēmējam nozīmē konta arests? Viņš vairs nevar strādāt! Bet cik ilgi sodīsi?» Turklāt mazais bizness Latvijā veido vairāk nekā 90% no visas biznesa vides.