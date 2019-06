Festivāls “Bauska TASTE” izziņo visus galvenās skatuves māksliniekus

Šajā festivāla gadā uz skatuves kāps MESA, "The Sound Poets", "Autobuss debesīs", "Dzelzs vilks", "Triānas parks", "Otra puse", "Pirmais kurss", "Latvian Blues Band", "Kautkaili", "Laika suns", "Deniss Paskevich & Funk Therapy Collective", Ingus Pētersons, Sigma, "Gribam būt dīdžejas" un baušķenieki "Without Borders".

Uz otras festivāla skatuves skanēs "Kreisais krasts", "Brīvrunu projekts", "Nakts", kā arī jaunās apvienības no "Radio SWH" raidījuma “Priekšnams.”

Biļetes pieejamas visās “Biļešu paradīze” kasēs – līdz 30. jūnijam biļetes cena 20,- eiro, bet no 1. jūlija 25,- eiro. Tāpat no 1. jūlija būs iespējams iegādāties vienas dienas biļeti par 13,- eiro. Bērniem no 12 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kā arī pensionāriem un 2. un 3. grupas invalīdiem, uzrādot apliecību, biļetes cena nemainīga – 7,- eiro. Bezmaksas ieeja festivālā ir 1. grupas invalīdiem un bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot). Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes kartes” īpašniekiem tiek piemērota 20% atlaide, iegādājoties biļetes iepriekšpārdošanā.