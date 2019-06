Sirds operācijas laikā vīrieša krūškurvī izceļas ugunsgrēks

Pēc tam, kad 60 gadu vecais pacients palīdzību bija meklējis pie mediķiem, viņi atklāja, ka vīrietim ir bojājums aortā – galvenajā artērijā, kas asinis no sirds nogādā pa visu ķermeni. Uzreiz pēc diagnozes vīrietim bija jāguļas zem ķirurga skalpeļa.

Kā vēsta ārsti, pacientam iepriekš tika diagnosticēta hroniska obstruktīvā plaušu slimība. Savukārt gadu pirms šī incidenta vīrietim ar strāvas palīdzību tika ārstēti koronārie asinsvadi. Plaušu slimība, no kuras cieta vīrietis, ir trešais biežākais nāves iemesls ASV iedzīvotāju vidū.

Kad ārsti bija atvēruši vīrieša krūškurvi, viņi pamanīja, ka pacienta labā plauša bija saaugusi kopā ar krūšu kaulu. Daļa no plaušas bija uzpūtusies vai iznīcināta, kas ir viens no minētās plaušu slimības simptomiem. Šos pūšļus ārsti dēvē par bullām.

Operācijas laikā viena no bullām tika pārgriezta, atbrīvojot tajā uzkrājušos gaisu. Uz to ārsti reaģēja, palielinot skābekļa padevi organismam. Cenšoties nogriezt audu gabalu ar elektronisku instrumentu, no tā izlēca dzirkstele, izraisot spēcīgu uzliesmojumu pacienta krūškurvī.