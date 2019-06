Linkaits: Elektrovilcienu iepirkumā pašreizējais varētu būt pēdējais pārsūdzības "aplis"

"Mēs ar to rēķināmies, ka jebkurā procesā ir iespējams pārsūdzības," norādīja ministrs, komentējot to, ka Spānijas uzņēmums "Patentes Talgo S.L." ("Talgo") ir vēlreiz iesniedzis sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) par AS "Pasažieru vilciens" elektrovilcienu iepirkumu.