"Saskaņas" Daugavpils mērs jaunas partijas veidošanu neplāno sasteigt

Politiķis klāstīja, ka, vadot Daugavpils pilsētas domi, viņš redz, ka "pilsēta ir nomākta ar dažādiem kašķiem, pretrunām, pilsētas dalīšanu un iedzīvotāju šķirošanu no politiķu puses". Elksniņš teica, ka jau kopš stāšanās mēra amatā lolo vīziju, ka pilsētā varētu attīstīties pilsoniski aktīva kustība, kas būtu gatava piedalīties pilsētā notiekošos procesos un attīstības vīzijas izstrādē.

Viņš uzsvēra, ka tas ir nepieciešams, jo, paskatoties gan Saeimas, gan Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, tajās dominē tikai divi politiskie spēki, bet pilsētai ir nepieciešams būt neatkarīgai no valsts mēroga.

Uz jautājumu, vai līdz ar to viņš plāno stāties ārā no "Saskaņas", Elksniņš norādīja, ka ir jārealizē ideja par iedzīvotāju kustību un partijas veidošanu. "Mani lēmumi nākotnē būs atkarīgi no iedzīvotājiem, viņu iesaistes un aktivitātes," teica Daugavpils domes priekšsēdētājs.