Festivāls "Rīgas ritmi" piedāvā festivāla zvaigžņu meistarklases

"Rīgas ritmos" liels uzsvars allaž tiek likts ne tikai uz koncertiem, bet arī uz apmācības programmu. Šogad meistarklases sniegs gandrīz visi galvenie festivāla mākslinieki: Jon Cleary, Steinar Aadnekvam no grupas "Freedoms Trio", Judith Hill, Jamison Ross, A Bu, Li Roujie no lielprojekta "Tianchang Band" un Jonah Nilsson. Tās ierasti pulcē lielu skaitu mūzikas studentu, žurnālistu un citu interesentu un notiek rīta pusē.

"Meistarklase pārsvarā ir iespēja izskaidrot un pastāstīt piemērus tiem cilvēkiem, kuri paši nespēlē mūziku," saka viens no pieredzējušākajiem festivāla dalībniekiem Džons Klīrijs no Ņūorleānas. "Tu vari parādīt un paskaidrot tos darbarīkus, ko izmanto kā profesionāls mūziķis. Vari nodemonstrēt harmonijas un ritmus. Tas ir kā pacelt automašīnas motora pārsegu un parādīt motoru, kas slēpjas zem tā. Interesanti noteikti ir arī mūziķiem, bet visvairāk man patīk meistarklases tieši cilvēkiem, kuri paši nespēlē un cenšas saprast, ko tad īsti mēs darām."

4. jūlija rītā visus interesentus Latvijas Radio 1. studijā gaidīs šarmantā R&B dziedātāja Judith Hill, kura sadarbojusies gan ar Josh Groban un Stevie Wonder, gan George Benson un Prince, un Kongresu namā sanākušos klausītājus priecēs jau tās pašas dienas vakarā. Tajā pašā dienā visus interesentus uz meistarklasi rīta pusē un koncertu vakarā gaidīs arī pārsteidzošais amerikāņu R&B talants Jamison Ross, kurš kā bundzinieks uzvarējis prestižajā Thelonious Monk džeza izpildītāju konkursā, taču "Grammy" balvai nominēts kā dziedātājs.

5. jūlija rītā meistarklasi sniegs 19 gadus vecais ķīniešu brīnumbērns un šā gada jauno izpildītāju konkursa "Riga Jazz Stage" pārliecinošs uzvarētājs A Bu, kurš plūcis uzvaras laurus arī prestižajā "Montreux Jazz Piano Competition". A Bu dzīvo Ņujorkā, kur studē klasisko mūziku prestižajā Džuljarda skolā, un allaž spēj aizkustināt klausītājus ar fantastisko spēju brīvi improvizēt. Kongresu namā viņš uzstāsies nākamās dienas vakarā. "Man patīk parādīt savu dažādību," saka A Bu. "Varu savā programmā iekļaut kaut ko no klasiskās mūzikas, kaut ko no džeza, varu vienkārši improvizēt." Nav šaubu, ka ne mazāk aizraujoša par koncertu būs arī viņa meistarklase. Turklāt pēc tās notiks vēl viena Ķīnas mūzikas mākslas meistarklase, ko vadīs Li Roujie no lielprojekta "Tianchang Band", kas Kongresu namā uzstāsies 6. jūlija vakarā. Stāsts būs par smalkās ķīniešu cītaras jeb guzheng skaņu pasaules noslēpumiem. Turklāt Lī pievienosies vēl trīs "Tianchang Band" mūziķi - ķīniešu ģitāras jeb ruan spēlētājs Feng Mantian, flautists Ding Xiaokui un bundzinieks Shao Haha. Ģitārists Fengs un flautists Dings ir arī visā pasaulē zināmā Ķīnas Nacionālā tradicionālā orķestra dalībnieki.