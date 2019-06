Idelsons: Augsta riska zonas uzņēmējiem piederošo banku skaits pēc pāris gadiem Latvijā būs mazinājies

"Viena daļa ir tradicionālās vietējā tirgus bankas, kuras pieder Skandināvijas un ASV īpašniekiem un apkalpo 80-90% no vietējā biznesa. Taču šo banku tirgus daļa pašlaik samazinās, un lielā mērā tas ir saistīts ar mātesbanku lēmumiem, kuras, redzot situāciju Latvijā, lemj par risku samazināšanu, atbrīvošanos no noteiktiem klientiem, kreditēšanas piebremzēšanu utt. Otrs segments ir nacionālā kapitāla bankas, kur lielākā daļa kapitāla pieder Latvijas baņķieriem. Vēsturiski šīs bankas lielā mērā bija koncentrējušas savu darbību uz nerezidentu apkalpošanu, jo tādi bija spēles un dzīves noteikumi. Tā kā tagad noteikumi ir kardināli mainījušies, tiek meklēti citi darbības virzieni. Visas šīs bankas ir atradušas jaunas darbības nišas - cik tās ir labas vai sliktas, laiks rādīs, taču uzdevums atbrīvoties no augsta riska klientiem faktiski ir izpildīts. Šis banku klasteris pašlaik aktīvi aizpilda tās nišas, kuras atstāj skandināvu bankas. Trešā daļa ir bankas, kuras pieder uzņēmējiem no tā saucamās augsta riska zonas - no Krievijas, no Ukrainas. Te ar katru banku ir savs stāsts, bet lielākā daļa grib savu biznesu vai nu pārdot, vai pārcelt uz kādu citu jurisdikciju. Tādēļ es domāju, ka mēs jau pēc pāris gadiem redzēsim, ka šis banku klasteris būtiski sašaurināsies. Cik banku paliks, es nezinu, bet to skaits noteikti būs mazāks nekā šodien," sacīja Idelsons.