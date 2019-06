Atsākas "MVT vasaras mājas" izstādes

Viens no lielākajiem pārsteigumiem, ko šogad fonds sagādās ir tāds, ka “MVT vasaras māja” no iepriekš zināmās vietas, kur atradās jau labi pazīstamie fonda “Mākslai vajag telpu” melnie konteineri, tiks pārcelta uz Esplanādi Rīgas centrā, tādējādi izstāžu telpām nokļūstot tuvāk pie Latvijas Mākslas akadēmijas.

MVT vasaras mājas viens no mērķiem ir izglītot un pievērst uzmanību tam Latvijas mākslas mantojumam, kuram mums ir salīdzinoši maza pieeja, tādā veidā to aktualizējot un veicinot dabiskas intereses rašanos sabiedrībā, tajā pašā laikā nesot vēstījumu par laikmetīgo mākslu un laužot aizspriedumus, kas, iespējams, radušies attiecīgās institūcijas trūkuma dēļ, proti, 20.gs. otrās puses mākslas muzejam. Interpretācija ir viens no fokusiem, kam izteikti pievēršas fonds “Mākslai vajag telpu” un tā rīkotie projekti – interpretācija par reiz radīto veido spēcīgu saikni ar pagātni, tādējādi sabiedrībai veidojot veselīgas attiecības ar to, kas reiz piedzīvots un, tajā pašā laikā aicinot apzināties mantojuma pēctecību mūsdienās. Ļoti būtiski ir dot iespējas arī jaunajiem māksliniekiem, tādā veidā attīstot laikmetīgo domu un profesionālo kapacitāti Latvijas mākslas vidē, tāpēc koncepcija par Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadi ir pateicīga, lai īpaši uzsvērtu jauno mākslinieku un arī jaunrades nozīmību, ko nodrošina jau minētā mākslas izglītības institūcija. Interpretācija ir kā laikmetīgs rīks, kas pierāda apzinātu prāta darbību, spēju reflektēt un izmantot kritisko domāšanu, lai paturētu sev derīgo un pieņemtu to, kas laika gaitā un vēstures kontekstā ieguvis nelabvēlīgu konotāciju. Tieši atteikšanās no dogmām un aizspriedumiem un pievēršanās spējai konstruēt jaunas pasaules uztveri, ir tas, kas nepieciešams, lai Latvijā veidotos radoša, atvērta un iecietīga sabiedrība.