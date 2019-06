Tādējādi līdzīgi kā dabasgāzes apgādē turpmāk tiks regulēti visi elektroenerģijas tirgotāji, neatkarīgi no to tirdzniecības apmēra. Līdz ar to pret visiem elektroenerģijas tirgotājiem būtu vienotas prasības, tostarp, piemēram, attiecībā uz informāciju, kas jāietver elektroenerģijas galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.