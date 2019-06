Una Ulme testē Dr.Ohhira kalogēnu

“60% cilvēka ķermeņa sastāv no saistaudiem, no kuriem 80% veido kolagēns.

Ar gadiem to sintēze palēninās, āda zaudē savu tonusu un elastību,” skaidro skaistumkopšanas pasaules pazinēja Una Ulme.

Bet nolaižoties uz zemes mēs visas saprotam to, par ko tālāk runā Una: “Nu nav mūsu straujajā ikdienas skrējienā laika TIK pārdomātam uzturam.

Ja vēl ņem vērā, ka šajos procesos liela nozīme ir C vitamīnam, tad, stādies priekšā, kam katru dienu ir jābūt tavā šķīvī.

Ja mēs ēdam to, ko mēs visi pamatā ēdam, kad kolagēna sintēzes procesi palēninās un mēs ātrāk novecojam.”

Nu lūk, tāpēc jāsit skaļi plaukstas un jāpriecājas, ka diezgan nesaprotamo uztura bagātinātāju klāstu papildina tādi ļoti konkrēti un skaidri saprotami produkti, kā Dr.Ohhira kolagēns. Iegūts no jūras zivīm (tas ir populārākais kolagēna peptīda iegūšanas veids arī kosmētikā), papildināts ar C vitamīnu, koenzīmu Q10, bifidobaktērijām, augu ekstraktiem un vēl daudziem ādai nepieciešamiem labumiem. Produkts iepildīts ērtās 20ml pudelītes un vienīgais, kas mums jādara - jāatceras to noteiktos laikos iedzert.