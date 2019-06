Valdība apstiprina reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības plānu

Ministrijā skaidro, ka iedzīvotāju pārsēšanās no privātā autotransporta uz konkurētspējīgu, ērtu, drošu, uzticamu un integrētu sabiedrisko transportu veicinās sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares attīstību un efektīvāku resursu izmantošanu. Mērķi plānots sasniegt, liekot lielāku uzsvaru uz dzelzceļa pārvadājumiem, nosakot valsts garantēto pakalpojumu apmēru dotējamo maršrutu segmentā, veidojot komerciālos jeb valsts nedotētos maršrutus, kā arī ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu.

SM rosina, ka dzelzceļa pārvadājumiem paralēlo autobusu maršrutu apkalpošanu jāorganizē uz komerciāliem principiem, kā arī jāpalielina maršrutu savienojumu skaitu, kas nodrošinātu pasažieriem ērtu pārsēšanos no viena transportlīdzekļa citā, lai nokļūtu galamērķī. Turklāt rosināt Pierīgā izvērtēt katra maršruta nodošanu apkalpošanai uz komerciāliem principiem vai arī iekļaut tos pilsētas maršrutu tīklā.

Reģionālās nozīmes autobusu pārvadājumus paredzēts nodrošināt ar triju veida savienojumiem - A kategorijas maršruti, kas savienos republikas nozīmes pilsētas savstarpēji vai ar reģionālās nozīmes attīstības centriem pa taisnāko ceļu, B kategorijas maršruti, kas savienos reģionālās nozīmes attīstības centrus savstarpēji un republikas nozīmes pilsētu vai reģionālās nozīmes attīstības centru ar apdzīvotu vietu ar iedzīvotāju skaitu virs 3000 pa taisnāko ceļu, un C kategorija, kurā iekļausies visi pārējie maršruti.

Katrā izveidotajā lotē būs iekļauti visu trīs kategoriju savienojumi ar vienu no galapunktiem attiecīgās lotes ietvaros un vairāki blakus esošie novadi. Turklāt visā maršrutu tīklā autobusu pārvadātājiem tiks izvirzītas vienotas kvalitātes prasības autoparkam. Pakalpojumu sniedzējus noteiks atklāta konkursa rezultātā, kura iepirkuma priekšmets būs maršrutu tīkls ar apjomu 65 miljoni kilometru gadā, kas sadalīts 16 lotēs ar apjomu no 2,5 līdz sešiem miljoniem kilometru gadā.

Savukārt reģionālās nozīmes autobusu maršrutus, kas ir paralēli vilcieniem Pierīgā un posmā Rīga-Daugavpils, no 2021.gada paredzēts saglabāt bez valsts dotācijām. Līdz ar to autobusu maršruti savienojumos Rīga-Ogre, Rīga-Salaspils, Rīga-Jelgava, Rīga-Olaine, Rīga-Jaunķemeri, Rīga-Sloka, Rīga-Sigulda, Rīga-Daugavpils tiks apkalpoti uz komerciāliem principiem. SM norāda, ka komerciālo maršrutu skaits varētu palielināties, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus. Potenciāli paredzēts, ka komerciālie maršruti varētu tikt veidoti Rīgas savienojumos ar Rēzekni, Liepāju, Ventspili un Bausku. Līdz ar to lotēs, kurās ietilpst minētie savienojumi, paredzēta iespēja samazināt pārvadātājam piešķirto pārvadājumu apmēru par 30%.