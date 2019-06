Dārta Daneviča atklāj, ka viņu katru dienu vajā panikas lēkmes, trauksme un bailes

“Es, godīgi sakot, neatceros to konkrēto dienu, bet kaut kas droši vien noklikšķēja – līdzīgi kā šodien, kad ir kaut kāda robeždiena. Nākot uz šejieni, bija daudz kas sakrājies, nu jau par citām aktualitātēm, bet ar līdzīgām sajūtām. Es vispār savu “Instagram” kontu veidoju kā publisko dienasgrāmatu, atskaites punktus sev pašai, vienlaikus padarot to publisku un pieejamu citiem, ja gadījumā kādam tas ir interesanti. Un tā tas turpinās vēl arvien, kaut arī sekotāju skaits ir audzis un tagad ir moderni runāt jau par citādām blakuslietām, par influenceriem un tā tālāk. Bet es vēl aizvien mēģinu uzturēt šo savu mērķi – tādēļ arī dalījos. [..] Tas bija 2018. gads, bet tagad visaktuālākā, visjaunākā pieredze man bija nupat februārī, kad saskāros ar pavisam kaut ko jaunu. Līdz šim mani katru dienu pavadīja depresīvs noskaņojums, kas vispār vairs nav nekas jauns. Es to saucu par depresīvu noskaņojumu, jo esmu saskārusies arī ar asākām fāzēm, bet esmu tikusi tam pāri.