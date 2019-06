Apšauba IZM datus par pedagogu vakanču skaitu

Saskaņā ar IZM datiem, kas iegūti, kopīgi ar izglītības programmu "Iespējamā misija" aptaujājot pašvaldības, Latvijā 2018.gada augustā bijušas 380 pedagogu vakances, no kurām 151 bija pilnas slodzes darbam. Visvairāk vakanču ir uz angļu valodas skolotāja, matemātikas, fizikas, latviešu valodas un informātikas skolotāja amatu.

Ministrijā norādīja, ka pagaidām nav arī datu par to, kāpēc veidojas vakances noteiktos mācību priekšmetos. IZM pieņem, ka, piemēram, angļu valodas skolotāja vakanču skaits saistāms ar to, ka svešvalodu zinātāju darbs ir plaši pieprasīts visās nozarēs.

Visbiežāk skolotāju trūkums fiksēts vidusskolās, kur fiksētas 204 no 380 reģistrētajām vakancēm. Reģionu griezumā visvairāk pedagogu vakanču ir Rīgā un Rīgas reģionā, savukārt vismazāk - Latgalē.

IZM pārstāvji skaidroja, ka vakances izglītības iestādē rodas vairāku iemeslu dēļ, tostarp arī tamdēļ, ka pedagoģijas studiju absolventi nesteidzot doties darbā uz izglītības iestādēm. 2017.gadā no vairāk nekā 1100 šādu studiju programmu absolventiem darbu skolā sāka tikai nedaudz vairāk par 400. IZM gan nav datu par to, kāpēc tieši pedagoģijas studiju absolventi neiet uz skolām. "Būs par to liels pētījums. Bet faktori ir saistīti ar lielu noslodzi, zemu atalgojumu, darba sarežģītību. Šī gada beigās absolventa reģistra dati parādīs, kur iet strādāt tālāk tie pārējie," solīja IZM pārstāvji.