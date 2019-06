"Riga Jazz Club" piedāvātajā "Sundays Blues Festival" - Čārlzs Bērtons

Dziedātājs, ģitārists un komponists Čārlzs Bērtons dzimis 1958. gadā Losandželosā un blūzu spēlē jau 45 gadus. Viņš allaž izcēlies ar enerģisku blūza un rhythm'n'blues pasniegšanas veidu, ko novērtējuši klausītāji gan Ziemeļamerikā, gan Eiropā. Čārlza ģitārspēles manieri mūzikas kritiķi pat salīdzinājuši ar spēlēšanos ar uguni. Ne velti viņa mūziķa moto ir: "Let's Have Some Fun!"

Spēcīgais mūzikas pamats veidojies saspēlē ar dažādu žanru mūziķiem. Septiņdesmitajos gados Čārlzs Bērtons muzicēja Kalifornijas kantri stila grupās, astoņdesmitajos saspēlējās ar Havaju salu mūziķiem, bet deviņdesmitajos savos muzikālajos ceļojumos bija aizmaldījies pat līdz Japānai. 1995. gadā viņš gan atgriezās Kalifornijā, lai kopā ar tā saukto "blūza vectētiņu" Hosea Leavy kļūtu par leģendārā Fresno blūza festivāla galveno mākslinieku.

Kopš tā laika Bērtons bijis daudzu blūza festivālu hedlainers jeb galvenais mākslinieks, ieskaitot arī Eiropā notiekošos. Ar viņu īsta rhythm'n'blues ballīte ir garantēta, tādēļ mūziķim ir ļoti saspringts koncertgrafiks. 2007. un 2008. gadā viņš, tā teikt, pārspēja pats sevi, dodoties Skandināvijas tūrē kopā ar lielisko basistu un dziedātāju Maury "Hooter" Saslaff no plašās kvalitatīvas mūzikas mīlētāju aprindās atzītās elektrificētā Deltas blūza grupas "Big Jack Johnson and the Oilers" un nospēlējot vairāk kā 200 koncertus septiņu mēnešu laikā!

2009. gadā Čārlzs Bērtons uzvarēja prestižajā konkursā "International Blues Challenge" Kalifornijas pilsētā Sandjego. Tajā pašā gadā un arīdzan Sandjego viņš kļuva arī par konkursa "King of The Blues" uzvarētāju. Šī pilsēta kļuvusi par Bērtona īsto mājvietu un viņš nodēvēts par Sandjego Blūza sūtni, kurš nes tās vārdu plašajā pasaulē. Sandjego par savu mājvietu Čārlzs izvēlējies tādēļ, ka šajā pilsētā saplūdušas kopā gan Čikāgas un Rietumkrasta, gan Teksasas blūza ietekmes, kas rada to neatkārtojamo kokteili, kas gluži vienkārši dzen mūziķi uz priekšu. Respektīvi, uz skatuvi.

Čārlzs Bērtons uzstājies kopā ar daudziem populāriem amerikāņu blūza un rhythm'n'blues mūziķiem, ieskaitot "The Deacons", "King Biscuit Revue", Michele Lundeen un "The Bayou Brothers", kā arī apceļojis Apvienoto Karalisti ar leģendāro Luiziānas blūzmeni Lazy Lester. Līdz šim izdoti pieci "The Charles Burton Blues Band" albumi. Jaunākais no tiem datēts ar 2017. gadu.

Pats par savu muzicēšanas stilu viņš saka: "Tas ir uz ģitāru orientēts un blūzam radniecīgs. Man patīk ļoti dažādi mūzikas stili un es cenšos tos visus iekļaut savā mūzikā, bet zinu, ka beigu beigās tas viss vienkārši izklausās pēc manis."

Koncerts Rīgā notiks Čārlza Bērtona Eiropas turnejas ietvaros un viņš šeit ieradīsies pēc uzstāšanās Dānijā, lai pēc tam atkal tur atgrieztos. Nav šaubu, ka sava pamatīgas, nedaudz roķīga blūza enerģijas deva tiks arī Latvijas 1. rokkafejnīcas publikai.

Koncertsērija “Sundays Blues Festival” aizsākās 2017. gada pavasarī un ir starptautisks notikums, kurā piedalās blūza mūzikas izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas un ASV. Pasākumu cikla viens no mērķiem ir dot iespēju visplašākajai klausītāju auditorijai regulāri apmeklēt spožu ārzemju un pašmāju mūziķu koncertus.

Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome un Latvijas 1. rokkafejnīca. Koncertu piedāvā "Riga Jazz Club" biedrība "Cita kultūra" ar radiostacijas "XO FM" informatīvu atbalstu. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv vai pirms koncerta Latvijas 1. rokkafejnīcā.