Latvijas rallijkrosa čempionāta nākamais posms - Salas pagasta Biržos 15.jūnijā

“Pateicoties jaunajam segumam autotrasē "Baroni", mums būs iespējams veiksmīgi parādīt savas spējas driftā, ka vietējiem Jēkabpiliešiem, tā arī ciemiņiem no citām pilsētām. Par uzlaboto trasi ir priecīgi gan tie, kas vēlās tikai izmēģināt savas prasmes šajā jomā, gan jau pieredzējušie sportisti. Trase tagad ir piemērota kā ielas auto, tā arī ļoti jaudīgajām PRO klases drifta mašīnām. Rallijkrosa laikā vienā no pārtraukumiem skatītājiem būs iespēja redzēt drifta paraugdemonstrējumus un to, ko mēs spējam jaunizveidotajā trasē. Drifta šovā sacentīsies Street un PRO, jeb ielas klases auto (Kenets Valters) ar 192 ZS pret PRO klases auto (Artūrs Miškinis) ar 710 ZS. Centīsimies ikvienam no apmeklētājiem parādīt to, ko iespējams ar abu klašu auto,” par drifta šovu stāsta pieredzējušais drifta sportists Artūrs Miškinis.