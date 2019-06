Īsā atbilde ir: mēs to nevaram zināt. Eksperti saka, ka šie reaktori kopš Černobiļas incidenta ir modificēti, lai samazinātu līdzīga scenārija risku, tomēr tie joprojām nav tik droši kā reaktori Rietumos. Turklāt nepastāv nekādi starptautiski drošības pasākumi, kas neļautu būvēt jaunus šāda tipa reaktorus.

“Eksistē virkne dažādu reaktoru tipu, kas mūsdienās tiek izmantoti dažādās valstīs un kuri atšķiras no standarta reaktoriem. Daudziem no tiem ir dažādas drošības nepilnības, kuras inženieri neuztver pārāk nopietni,” izdevumam “Live Science” komentēja kodolfiziķis Edvīns Līmans.

Černobiļas katastrofas centrā bija reaktors RBMK-1000 - dizaina ziņā tikai Padomju Savienībā izmantots reaktora tips. Tas bija savādāks par standarta reaktoriem, kas tika izmantoti Rietumos, tomēr pamatprincips ir viens - reaktors sastāv no augstspiediena konteinera, kurā atrodas kodolmateriāls (kodols), kas tiek dzesēts ar ūdens cirkulāciju. Kodolu dalīšanās laikā atomi sadalās, izstarojot siltumu un atbrīvojot neitronus, kas ietriecas vēl citos atomos, liekot rasties vēl lielākam siltumam un neitroniem. Siltums pārvērš cirkulējošo ūdeni tvaikā, kas savukārt griež turbīnu un ražo elektrību.

RBMK-1000 savukārt viss ir nedaudz citādi. Ūdens tajā tiek izmantots kā dzesētājs, bet grafīta stieņi – kā kontroles elements. Variācijas reaktora dizainā ļāva izmantot mazāk bagātinātu degvielu nekā parasti, kā arī to varēja uzpildīt, reaktoram darbojoties. Taču dzesētāja un kontroles mehānisma nošķirtība neļāva veidoties “vairāk tvaika, zemāka reaktivitāte” principam. Tā vietā RBMK reaktoriem ir tā saucamais pozitīvā tukšuma koeficients.

Jauda samazinājās gandrīz līdz nullei. Cenšoties to palielināt, operatori aizvāca visus kontroles stieņus, kas ir veidoti no neitronus absorbējošā bora karbīda un tiek lietoti, lai palēninātu kodolu dalīšanos. Operatori arī samazināja ūdens plūsmu caur reaktoru, kas saasināja pozitīvā tukšuma koeficienta problēmu. Pēkšņi reakcija kļuva ārkārtīgi intensīva. Dažu sekunžu laikā jauda sasniedza 100 reizes lielāku līmeni par to, kādam reaktors bija paredzēts.