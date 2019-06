Labradors vārdā Serēna viņu modina no rītiem, lai neaizguļas. Viņi abi – 36 gadus vecs vīrietis un suns kapučīno krāsā - ir nešķirami. Viņus var redzēt, gan mērķtiecīgi ejam pa ielu, gan rāmi pastaigājoties parkā. Serēna ir neredzīgā Alekseja Volkova – servisa suņu biedrības “Teodors” vadītāja – otrais suns. Pirmo, kā nojaušat, sauca par Teodoru.

Aleksejam ir pirmā invaliditātes grupa jau no 2008. gada. 2009. gadā viņš izgāja sociālo rehabilitāciju Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrā, kur apguva prasmes, lai dzīvotu patstāvīgi. Redzi Aleksejs sāka zaudēt 2005. gadā, kad guva acs traumu.

2012. gada Ziemassvētkos trenere Zaiga Aleksejam uzdāvināja suni-pavadoni. “Ierakstīju Google vārdu “Teodors” un uzzināju, ka tulkojumā no grieķu valodas tas nozīmē “Dieva dāvana”. Mēs kopā ar Teodoru 2013. gadā piedalījāmies televīzijas šovā, tāpēc cilvēki mūs sāka uz ielas atpazīt. Sabiedrība vairāk uzzināja, kas tas ir, suns-pavadonis. Tā bija mūsu pirmā reklāmas kampaņa. 2013. gadā mēs ar Teodoru piedalījāmies starptautiskās suņu-pavadoņu sacensībās Somijā, kur ieņēmām otro vietu.”

Viņš atceras: “Kad mēs ar Teodoru sākām pārvietoties apkārtnē, bija daudz jautājumu no dažu iestāžu pārstāvjiem. Gājām uz veikalu, teātri, operu, bet mums teica, ka nedrīkst iet iekšā ar suni. Braucām ar sabiedrisko transportu, teica, ka vajag uzpurni vai jāmaksā par suni.

Suns apstādinās pirms barjeras, ko ar spieķi nevar sataustīt. Man patīk, ka es ar suni varu iet uz darbu, varu iet uz mācību iestādēm. Ja nokrīt kāds priekšmets, suns to paceļ un iedod rokā. Suns sameklē brīvu vietu sabiedriskajā transportā. Viņš atrod kasi veikalā, autostacijā, dzelzceļa stacijā, kafejnīcā. Suns atrod sabiedriskā transporta pieturu un ieved pa durvīm. No Teodora nācās atvadīties 2016. gada 11. septembrī, jo viņam bija pienācis laiks doties kalpot citādā Dieva pasaulē. Milzīgs viņam PALDIES,” saka Aleksejs.

Es izstāstīju Zaigai, kā mums ar Serēnu divas nedēļas gāja. Zaiga ar vīru Juhu - arī suņu-pavadoņu treneri - piedāvāja, lai Serēna kļūst par manu pavadoni. Lai gan pēc Teodora aiziešanas es nolēmu turpmāk pārvietoties tikai ar balto spieķi, no Serēnas atteikties nespēju.

Viņa mani no rītiem modina, ne tāpēc, ka gribētu iet pastaigā, bet lai es nenokavētu darbu. Pārliecinājusies, ka ceļos, viņa dodas vēl nosnausties. Mēs ar Serēnu labi sadzīvojam. Katru dienu ejam pastaigāties pie ezera, kur viņa var izskrieties un izpeldēties, kad ir karsti. Viņai patīk vārtīties zālē.

Bet pirmdien tā sanāca, ka Serēna izvārtījās pilsētas putekļos un no balta labradora pārvērtās melnā. Skolā, kurā mēs pēc tām ieradāmies, sekoja smieklu šalts.

Vasarsvētkos kristīgā ticība svin to, ka Dieva Gars ir visā, kas ir. Nav nekā, kas nevarētu būt atvērts Dieva Garam, mīlestībai, cerībai, gaismai. Pats galvenais Dieva darbs šajā pasaulē ir panākt, lai katrs cilvēks varētu šeit justies mīlēts, pieņemts, saprasts, cienīts. Dieva lielais mērķis ir veidot šo pasauli par vietu, kur ikviens var pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Un to Dievs nevar bez mums un, izrādās, nevar arī bez suņiem. Kā gan citādi varētu izskaidrot to, ka suns ir dzīvnieks, kurš var palīdzēt cilvēkiem ar redzes, kustību vai dzirdes traucējumiem, cilvēkiem ar epilepsiju vai diabētu, cilvēkiem, kuriem līdzās ir nepieciešams kāds uzticams un drošs pavadonis un asistents.