Brīvdienu ceļvedis: gardēžu svētki, "Zobens un lemess", Peteram 80, smilšu skulptūras u.c.

8. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Kalnciema kvartālā pulcēsies vairāki uzņēmēji no piecām Igaunijas-Latvijas pierobežas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē un veicinātu pierobežu uzņēmējdarbību sociālajās un radošajās industrijās. Tirgū varēs iepazīt vairāk nekā 25 uzņēmumu produktus no Apes un Smiltenes novada, kā arī no Igaunijas pilsētām – Repinas, Setomā un Veru. Piedalīsies Apes tautas nama kapella un Apes vokālā grupa “Trio”, dziedātāja Santa Sāre-Gerža un mūziķi no Setomā Gabriel Kadarpik (garmoška) un Joosep Toom (vijole).