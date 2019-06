Gita Treice un Gundega Muzikante nominētas Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai

Pilns nominantu saraksts Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai tiks izziņots 2019. gada oktobrī Frankfurtes grāmatu gadatirgū, savukārt uzvarētāja vārds tiks atklāts 2020. gada pavasarī Boloņas Bērnu grāmatu gadatirgus laikā. Kandidātus šim prestižajam apbalvojumam var izvirzīt tikai žūrija, kas izvēlas balvas ieguvējus, kā arī noteiktas, iepriekš apstiprinātas organizācijas visā pasaulē. Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) ir viena no tām. Kā Latvijas nacionālā Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes nodaļa (International Board on Books for Young People, IBBY) LBJLP šogad balvai pieteikusi mākslinieces Gitu Treici un Gundegu Muzikanti.