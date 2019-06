Plānoti jauni satiksmes ierobežojumi A.Čaka ielā

Saistībā ar siltumtīklu pārbūves darbiem no 6.jūnija līdz 15.jūlijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Aleksandra Čaka ielā, posmā no Matīsa ielas līdz ēkai Aleksandra Čaka ielā 54. Par to TVNET informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību daļā.