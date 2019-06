Neilands: "Giro d'Italia" vienubrīd biju uz robežas un gandrīz jau aizbraucu mājās

""Giro d'Italia" bija mans mērķis, uz to arī koncentrējos, sākot jau no pagājušās sezonas beigām. Zināju, ka būs diezgan liela iespēja, ka brauksim Itālijas tūrē. Sezonas sākums tika pakārtots tikai "Giro d'Italia". Aizbraucu uz sacensībām ļoti labā forma, biju ļoti labi sagatavojusies un viss bija perfekti. Taču tūres laikā neparedzami saaukstējos un saslimu. Tobrīd šķita, ka viss izdarītais darbs ir vējā, jo, ja organisms nav 100% vesels, tas nav spējīgs strādāt un uzrādīt labu rezultātu," stāstīja kuldīdznieks.

"Sporta direktors [Niki Serensens] motivēja mani turpināt, teikdams, ka nākamajā dienā viss būs kārtībā. Pēc finiša viņam teicu, ka jūtos labāk un 17.posmā jebkurā gadījumā iešu atrāvienā, jo nav vairs ko zaudēt - esmu ļoti daudz gatavojies tieši "Giro d'Italia" velobraucienam. Būšu spējīgs braukt - braukšu, nebūšu - izkritīšu no atrāviena vai "noņemšos" no sacensībām. Aizgāju atrāvienā un jutos pārsteidzoši labi. Esmu ļoti priecīgs, ka izcīnīju piekto vietu un vismaz kaut kas izdevās, ņemot vērā to, ka bija melnās strīpas. 17.posmā atdevu no sevis visu, tāpēc atlikušie etapi bija izdzīvošana ar mērķi finišēt tūrē," atklāja Neilands.