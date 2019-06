Krievijas "troļļu fermas" - daļa no plašākas ģeopolitiskās stratēģijas

Jau 2014.gadā Pasaules Ekonomikas forums kā vienu no desmit lielākajiem draudiem sabiedrībai identificēja dezinformācijas izplatīšanos internetā. Divus gadus vēlāk šis temats aktualizējās "Brexit" referenduma un ASV prezidenta vēlēšanu kontekstā, kā arī saistībā ar politiskās vardarbības uzliesmojumiem Brazīlijā, Mjanmā un Indijā, raksta pētījuma "Measuring the Effect of Russian Internet Research Agency Information Operations in Online Conversations" autori Džons Gallahers un Marks Hērdinks.