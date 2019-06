Roberts Uldriķis: Nelabvēļu runas ir kā mūzika manām ausīm

Viens no visādā ziņā spilgtākajiem Latvijas jaunās paaudzes futbolistiem ir 21 gadu vecais Šveices kluba "Sion" uzbrucējs Roberts Uldriķis. Spilgts viņš ir gan laukumā, atrodoties uzbrukuma smailē, gan sarunās ar presi. Uldriķis ir viens no retajiem Latvijas profesionālajiem sportistiem, kurš intervijās nevairās no sava viedokļa paušanas. Portāls TVNET aicināja futbolistu uz interviju, lai pārrunātu viņa pirmo sezonu ārzemju klubā, kā arī gaidāmās Latvijas izlases spēles.