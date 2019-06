"Neatkarīgo deputātu frakcija" aicina sākt darbu no "nulles punkta"

No partijas "Saskaņa" četri izslēgtie Rīgas domes deputāti Valērijs Petrovs (no kreisās), Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs piedalās preses konferencē, kurā informē par atsevišķas frakcijas izveidi pašvaldībā.

Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcija", kurā apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, nākusi klajā ar aicinājumu visiem Rīgas domē pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem atteikties no pašvaldībā ieņemamajiem amatiem, tai skaitā arī no mēra, viņa vietnieka un komiteju vadītāju amatiem, un domes darbu sākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.