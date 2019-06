UEFA uz laiku aptur pārbaudi par "AC Milan" iespējamiem finanšu pārkāpumiem

Līdz ar to Milānas klubs šobrīd vēl netiek izslēgts no nākamās sezonas UEFA Eiropas līgas turnīra, bet situācija var mainīties, ja lieta tiks atjaunota un pieņemts verdikts.

Pērn jūnijā UEFA finansiālu pārkāpumu dēļ no šīs sezonas UEFA Eiropas līgas turnīra diskvalificēja "AC Milan" komandu. Pēc tam gan "AC Milan" vērsās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), kas apmierināja itāļu apelāciju un lika UEFA piespriest samērīgas sankcijas.

UEFA pērn diskvalificēja "AC Milan" no Eirokausiem, jo nebija pārliecināta par kluba finansiālo stabilitāti pēc tam, kad to aizpērn iegādājās Ķīnas uzņēmēji par 740 miljoniem eiro no itāļa Silvio Berluskoni. Savukārt aizpagājušajā vasarā Milānas klubs iztērēja aptuveni 200 miljonus eiro spēlētāju iegādēs, kas arī pievērsis UEFA uzmanību.